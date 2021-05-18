İSTANBUL - Şişli'de bir binada çıkan yangın söndürüldü
- Yangın çıkan binaya itfaiyenin müdahalesi - Yangından kurtarılan kedilere vatandaşların ilgilenmesiŞişli'de bir binada çıkan yangın söndürüldü - Dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildiİSTANBUL (AA) - Şişli'de 4 katlı binanın girişinde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Yazarlar Sokak'ta ofis olarak kullanılan binanın girişinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri içeride mahsur kalan 2 kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken binadaki dumanın tahliyesi de gerçekleştirildi. Öte yandan binanın bahçesinde kafeste bulunan 2 yavru kedi de çevredeki iş yeri çalışanları tarafından çıkarıldı.
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