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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Şişli'de asayiş uygulaması yapıldı

İSTANBUL - Şişli'de asayiş uygulaması yapıldı

- Ekiplerin asayiş denetiminden detay görüntüler - Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın mahalle sakinleri ve esnafla görüşmesiŞişli'de asayiş uygulaması yapıldıİSTANBUL (AA) - Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuştepe Mahallesi'nde asayiş denetimi yaptı.Polis ekipleri, Kuştepe Mahallesi'nde kurdukları kontrol noktalarının yanı sıra araçlarla devriye gezerek ve yaya olarak denetimlerini gerçekleştirdi.Şüpheli kişi ve araçlar durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü ve arama yapıldı.Başta uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan uygulamaya 15 motorize, 15 araç ve 10 yaya devriye ekibi olmak üzere yaklaşık 90 personel katıldı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da mahalle sakinleri ve esnafla görüşerek asayiş yönünden sorun, talep ve önerilerini dinledi, kontrol noktalarını denetledi.

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Trol 

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