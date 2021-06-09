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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Şişli'de akademisyene saldıran kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

İSTANBUL - Şişli'de akademisyene saldıran kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

- Gaziosmanpaşa'da toplanan gruptan detaylar - Kadınların ellerindeki pankartlardan görüntüler - Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın açıklamasıİSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da bir grup, Şişli'de akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığı iddia edilen Eray Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu.Gaziosmanpaşa 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda kişi katıldı.
Burada basın açıklaması yapan Usta, saldırganın bu eylemi sırasında "Nişantaşı’nda oturamazsın’, 'Gaziosmanpaşa’ya git" ifadelerini kullandığını belirterek, bunun kadınlar arasında "ayrımcılık" olduğunu söyledi.

Gaziosmanpaşa halkı olarak bunu asla kabul edemeyeceklerini anlatan Usta, "Bu üslubu ve eylemi, Gaziosmanpaşalı kadınlar ve tüm Gaziosmanpaşa halkı olarak kınıyor ve saldırgan şahsı halkımızdan özür dilemeye davet ediyoruz." dedi.
Usta, yapılan bu eylemle halkı kin ve düşmanlığa sevk eden ve ilçenin itibarına zarar veren saldırgan şahsın cezalandırılması için gerekli tüm hukuki işlemleri yapacaklarını aktararak, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.
Basın açıklamasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne giden gruptakiler, hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu.

Ayrımcılık Osmanpaşa Basın Açıklaması Paşalı Suç Duyurusu 

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