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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Şişli'de 6 kişiyi bıçakla yaralayan yabancı uyruklu bir kişi yakalandı

İSTANBUL - Şişli'de 6 kişiyi bıçakla yaralayan yabancı uyruklu bir kişi yakalandı

- Zanlının adliyeye sevki Şişli'de 6 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı - Emniyetteki işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu zanlı, adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - Şişli'de, 5'i yabancı uyruklu 6 kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Afganistan uyruklu zanlı, adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, 26 Şubat'ta Şişli'de 5'i yabancı uyruklu 6 kişiyi bıçakla yaralayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Şişli, Beyoğlu ilçe emniyet müdürlükleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasıyla çevredeki güvenlik kamera kayıtları incelendi.İncelemede şüphelinin Afganistan uyruklu 26 yaşındaki A.S.H. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı 2 Mart'ta Beyoğlu'nda gözaltına aldı. - Filmden esinlenerek maske tasarlamışGayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlının buradaki ifadesinde, geçen yıl bir kavgada bıçaklandığı için siyahilere karşı kin beslediğini, olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.Bir televizyon dizisindeki sahnelerden etkilendiğini ve olay esnasında kullandığı maskeyi ise bir filmden esinlenerek tasarladığını belirten şüphelinin, camiden çıkan 5 siyahiyi bilerek bıçakladığını, Türk vatandaşını ise yanlışlıkla yaraladığını söylediği aktarıldı. - Olay anı kameralara yansıdıÖte yandan, şüphelinin bıçaklama anlarından biri çevredeki güvelik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde saldırganın bir kişiye arkadan yaklaşıp bıçaklama anları yer alıyor.Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan A.S.H., Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Televizyon Televizyon Dizisi Akalan Kamera 

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