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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Silivri'deki kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı

İSTANBUL - Silivri'deki kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı

- Silivri'deki kaçak tütün operasyonundan detay görüntülerSilivri'deki kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandıİSTANBUL (AA) - Silivri'de, kaçak tütün imal edilen ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım'da Alibey Mahallesi'ndeki bir iş yeri ile Yeni Mahalle'deki bir evde kaçak tütün imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adreslere yapılan operasyonda, 86 paket tütün ile doldurulmuş 1720 sigara, 24 kilogram şeffaf poşet içerisinde nargile tütünü, 2 elektronik sigara, 75,5 kilogram kıyılmış tütün, 6 kilogramlık bandrollü paketler halinde nargile tütünü, 55 bin boş makaron, 37,4 kilogram kıyılmış tütün, sigara imalat makinesi, kompresör ele geçirildi. Adreste bulunan Necdet K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Elektronik Sigara Kaçak Akalan Bandrol Sigara 

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