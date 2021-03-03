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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Silivri'de deprem simülasyon tırında farkındalık eğitimi

İSTANBUL - Silivri'de deprem simülasyon tırında farkındalık eğitimi

- Deprem tırında detaylar - Vatandaşların tatbikatlara katılması - Vatandaşlar ile röportajSilivri'de deprem simülasyon tırında farkındalık eğitimiİSTANBUL (AA) - Silivri'de vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında deprem konusunda teorik ve pratik eğitim aldı.AFAD ve Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi iş birliğiyle 1 - 7 Mart Deprem Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Afet Bilinci ve Farkındalık Parkuru'nda deprem konusunda bilgilendirildi.AFAD personeli, vatandaşlara simülasyon tırında 7 büyüklüğünde sarsıntı yaşatarak, deprem öncesi, anı ve sonrasında nelerin yapılması gerektiğini anlattı.Simülasyon tırını tecrübe eden Muzaffer Özhan, "Türkiye'de yaşıyorsak depreme herkesin hazırlıklı olması lazım. Ne gösteriyorlarsa öğrenmek zorundasın. Panik halinde olunmaması için güzel bir şey." dedi.
Öğrenci Şemsettin Şengül, bilginin önemine işaret ederek, bu konuların okullarda da öğretildiğini, çalışmanın güzel olduğunu söyledi.

Muhammet Kızılkaya, deprem anında soğukkanlı ve sakin olmanın önemli olduğunu dile getirdi.Simülasyon tırına çocuğuyla katılan Bilgen Ceylan, "Daha önce de yaşadık ama bu daha korkutucu oldu. Yapmamız gerekenleri biliyoruz ama bu tecrübe kazanmamıza vesile oldu. İnşallah deprem olmaz." diye konuştu.

Simülasyon Deprem Farkındalık Tatbikat Deprem Anı 

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