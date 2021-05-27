İSTANBUL - Silivri'de çatı yangını

- Binanın çatısında çıkan yangın - Vatandaşların yangını seyretmesi - Yangına müdahale edilmesiSilivri'de çatı yangınıİSTANBUL (AA) - Silivri'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Tezcan Sokağı'ndaki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülürken dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye sevk edildi.
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