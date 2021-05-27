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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Silivri'de çatı yangını (2)

İSTANBUL - Silivri'de çatı yangını (2)

- Binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekibinin müdahalesiSilivri'de çatı yangınıİSTANBUL (AA) - Silivri'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Tezcan Sokağı'ndaki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülürken dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye sevk edildi.

Hastane Muhabir Çatı Yangını Trol 

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