Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Silivri'de bir çiftliğe yapılan operasyonda yurda kaçak yollarla getirilen hayvanlar ele geçirildi

İSTANBUL - Silivri'de bir çiftliğe yapılan operasyonda yurda kaçak yollarla getirilen hayvanlar ele geçirildi

- Çiftlikten görüntüler Silivri'de bir çiftliğe yapılan operasyonda yurda kaçak yollarla getirilen hayvanlar ele geçirildiİSTANBUL (AA) - Silivri'de bir çiftliğe yapılan operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan ve ticareti yasak olan 4 koati, 3 alpaka ve 2 rakun ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Danamandıra Mahallesi'ndeki bir çiftlikte kaçak hayvan bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen operasyonda, çiftlikte yapılan aramada, 4 koati, 3 alpaka, 2 rakun, 2 sincap ve deve kuşu ele geçirildi.Operasyonda suçüstü yakalanan şüpheli A.Ç. hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde yasal işlem yapıldı.El konulan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaçak Hayvan Gözaltı Harekete Geç Deve Kuşu Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement