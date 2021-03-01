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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul semalarında meteor heyecanı

İstanbul semalarında meteor heyecanı

Meteorun düşme anları

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Sosyal Medya Kamera Gökyüzü Cep Telefonu 


- Türkiye’de son günlerde daha çok doğu illerinde görülen meteor bu kez İstanbul semalarında görüldü.
Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler heyecanlı anlar yaşattı. Türkiye’nin doğu illerinde görülen meteor olayları heyecanlı anlar yaşatıyor. Meteor bu kez İstanbul’dan görüldü.
Birçok vatandaş sosyal medya aracılığıyla gökyüzünde yeşil renkli bir cisim gördüğünü paylaştı. Görüntülerde hızla giden cismin bir süre sonra kaybolduğu görüldü.
Meteorların doğu illerinden sonra İstanbul’da da görülmesi hem bilim camiasını hem de vatandaşları heyecanlandırdı. (EG-
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