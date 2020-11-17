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17 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Şehirler arası otobüsteki kasklı yolcu paniğe neden oldu

İSTANBUL - Şehirler arası otobüsteki kasklı yolcu paniğe neden oldu

- Dudullu otobüs terminalinden görüntüler - Otobüsün yanındaki kasklı kişinin polislerce üzerinin aranması - Kaskının çıkarılması - Zanlının gözaltına alınmasıŞehirler arası otobüsteki kasklı yolcu paniğe neden oldu - Yolcuların ihbarı üzerine otobüs Dudullu terminalinde durdurulurken, şüphelinin kaskında patlayıcı madde olduğu iddiası üzerine yapılan aramada olumsuzluğa rastlanmadıİSTANBUL (AA) - Alibeyköy Otogarı'ndan hareket eden bir otobüse kaskla binen yolcu paniğe yol açtı.Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'a giden otobüse binen kişiden şüphelenen diğer yolcular durumu polise bildirdi.Otobüs, Dudullu terminalinde durdurulurken, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.Otobüsten indirilen şüphelinin polise kaskında patlayıcı olduğunu söylemesi üzerine, olay yerine bomba imha ekipleri de çağrıldı.Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı terminalde ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, şüphelinin üzerinde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.Gözaltına alınan yolcunun, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.

Polis Otobüs Terminali Güvenlik Önlemi Karahisar Beyköy 

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