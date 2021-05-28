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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL -Sedat Peker suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 2 ilde operasyon

İSTANBUL -Sedat Peker suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 2 ilde operasyon

- Polis operasyonundan görüntüler - Gözaltına alınanların sağlık kontrolüne götürülmesiSedat Peker suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 2 ilde operasyon - İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, suç örgütü elebaşı Peker'in talimatları doğrultusunda zorla el konulan menkul ve gayrimenkulleri üzerine aldığı tespit edilen Abdullah S'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 2 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 3 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde faaliyet gösteren ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen, elebaşılığını Peker'in yaptığı suç örgütüyle mücadelesini sürdürüyor.Yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Çanakkale'de dün düzenlenen operasyonda, suç örgütü elebaşı Peker'in talimatları doğrultusunda zorla el konulan menkul ve gayrimenkulleri üzerine aldığı belirlenen Abdullah S'nin de arasında bulunduğu 3 kişi yakalandı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - SüreçOrganize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 9 Nisan'da İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 63 kişiden 56'sı yakalanmıştı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla, 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden birinin bu süreçte vefat ettiği öğrenildi.Firari durumdaki 6 kişiden 3'ü dün gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu tespit edilen elebaşı Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

Adli Kontrol Yurt Dışı Gayrimenkul Suç Örgütü Nitelik 

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