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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Sarıyer'de taksi eve girdi - Güvenlik kamerası

İSTANBUL - Sarıyer'de taksi eve girdi - Güvenlik kamerası

- Taksinin çarpma anının güvelik kamerası görüntüsüSarıyer'de taksi eve girdiİSTANBUL (AA) - Freni boşaldığı iddia edilen bir taksi iki katlı müstakil bir evin salon duvarına çarparak durdu. Çamlıtepe Mahallesi Hatemoğlu Okul Sokağı'nda meydana gelen olayda, taksi şoförü S.O.'nun iddiasına göre aracın freni boşaldı. Eve çarparak durabildiğini ifade eden taksi sürücüsü, araçta iki yolcunun da bulunduğunu söyledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi de sevk edildi. Hafif yaralanan yolculara olay yerine gelen 112 ekibi müdahale ederken, taksi şoförü hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında evde bulunan Çağla Alan, babasının evde olmadığını iki kardeşi ve annesiyle evde olduğu sırada kazanın gerçekleştiğini ve çok korktuklarını söyledi.

Alan, taksinin salonun duvarına çarptığı sırada annesinin salonda olduğunu ve delinen duvarda düşen parçaların annesinin üzerine düştüğü kaydetti.
Kazada aileden kimsenin yaralanmadığını ve taksinin duvarın bir bölümünü yıktıp eve hasar verdiğini ifade eden Alan, hala şokta olduklarını belirtti.
Olay yerinde yapılan inceleme ardından araç çekiciyle kaldırıldı.

Çarpma Anı Polis Hastane Taksi Şoförü Kamera 

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