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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Sarıyer'de kayalıklarda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

İSTANBUL - Sarıyer'de kayalıklarda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

- Kayalıklarda mahsur kalan iki kişinin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılmasıSarıyer'de kayalıklarda mahsur kalan iki kişi kurtarıldıİSTANBUL (AA) - Sarıyer'de kayalıklarda mahsur kalan iki kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kilyos’ta kayalık yerde mahsur kalan 2 vatandaşımız, Tahlisiye - 1 botumuzca sağlıklı olarak kurtarıldı" ifadelerine yer verildi.
Kurtarılan iki kadının gezintiye çıktıkları ormanlık yoldan geri dönemedikleri, mahsur kaldıkları kayalıklardan inmek için yardım istedikleri öğrenildi.

Sosyal Medya Mahsur Kaldı Kayalı Gezin Ormanlı 

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