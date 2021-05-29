İSTANBUL - Sarıyer'de kayalıklarda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
- Kayalıklarda mahsur kalan iki kişinin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılmasıSarıyer'de kayalıklarda mahsur kalan iki kişi kurtarıldıİSTANBUL (AA) - Sarıyer'de kayalıklarda mahsur kalan iki kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kilyos’ta kayalık yerde mahsur kalan 2 vatandaşımız, Tahlisiye - 1 botumuzca sağlıklı olarak kurtarıldı" ifadelerine yer verildi. Kurtarılan iki kadının gezintiye çıktıkları ormanlık yoldan geri dönemedikleri, mahsur kaldıkları kayalıklardan inmek için yardım istedikleri öğrenildi.
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