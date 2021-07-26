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İSTANBUL - Sarıyer'de gecekonduda çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın söndürüldü
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Sarıyer'de gecekonduda çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın söndürüldü

İSTANBUL - Sarıyer'de gecekonduda çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın söndürüldü

- İtfaiye ekiplerinin gecekonduda ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmesi - Yanan gecekondudan ve ormanlık alandan yükselen duman - Ekiplerin ormanlık alana su sıkmasıSarıyer'de gecekonduda çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Sarıyer'de gecekonduda çıkan ve ormanlık alana da sirayet eden yangın söndürüldü.Kocataş Mahallesi Portakal Sokak'ta tek katlı kullanılmayan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, yan tarafta bulunan diğer gecekonduya ve yakındaki ormanlık alana da sıçradı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında oğlu ile birlikte gecekonduda bulunan ve hafif yaralanan Ali Sami Özkan’a olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edilirken, polis ekipleri de yangın mahallinde güvenlik tedbirleri aldı.İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşların ardından söndürülen yangın sonucu büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gecekondu Tedbirler Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

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