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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Sarıyer’de devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

İSTANBUL - Sarıyer’de devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan aracın görüntüleriİSTANBUL (AA) - Sarıyer’de meydana gelen kazada devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi’nde Üzeyir O. idaresindeki 74 AN 158 plakalı kamyonet, yüksek hızla kasise girmesinden dolayı devrildi. Kazada, kamyonette bulunan iş makineleri ve moloz yola savruldu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince sürücü Üzeyir O. ile araçta bulunan Bazaruf B. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kamyonetin ve yola savrulan iş makineleri ile molozun, kaldırılma çalışmaları sürüyor.

İlk Müdahale Polis Hastane Yüksek Hız Polis Ekipleri 

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