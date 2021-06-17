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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Sarıyer'de çukura düşen inek 12 saat sonra kurtarıldı

İSTANBUL - Sarıyer'de çukura düşen inek 12 saat sonra kurtarıldı

- İneğin kurtarılma anı Sarıyer'de çukura düşen inek 12 saat sonra kurtarıldıİSTANBUL (AA) - Sarıyer'de çukura düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Rumeli Feneri Yolu üzerindeki alanda dün hayvan otlatan Aydoğan Sipahi, bir ineğinin eksik olduğunu fark edince aramaya başladı.
İneğini bulamayan ve sabah tekrar aynı bölgeye hayvan otlatmaya giden Sipahi, duyduğu ses üzerine baktığı çukurda ineği gördü.İtfaiye ekipleri Sarıyer Belediyesi'ne ait iş makinesiyle çukurun önüne yol açılarak ineği 12 saat sonra kurtardı.Sipahi, 20 senedir aynı yerde hayvan otlattığını ancak ineğin düştüğü çukuru ilk kez gördüğünü belirterek, "İneği dün akşam saat 22.00 sıralarında kaybettim. Hatta çalındığını düşündüm. Etrafı araştırdım, bulamadım." dedi.

İş Makinesi Hayvan 

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