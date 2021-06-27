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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü, park halindeki 3 otomobil hasar gördü (1)

İSTANBUL - Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü, park halindeki 3 otomobil hasar gördü (1)

- Olay yerinde çöken boş binadan görüntü - Vatandaşlardan görüntüSarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü, park halindeki 3 otomobil hasar gördüİSTANBUL (AA) - Sarıyer'de 11 katlı boş binanın çökmesi sonucu civarda park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu.Alınan bilgiye göre, Bahçeköy Yeni Mahallesi Şehit Yakup Kulaksız Sokak’ta yaklaşık 2 sene önce mühürlenerek boşaltılan 11 katlı bina çöktü.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin kontrol ettiği binanın enkazında ilk belirlemelere göre kimsenin olmadığı kanaatine varıldı.Bina yakınlarında park halindeki 3 otomobilin hasar gördüğü olayda, çevredeki başka binalarda da hasar olup olmadığının tespiti için çalışmalar sürüyor.

Polis Bild Naat Nadan Trol 

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