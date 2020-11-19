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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Sancaktepe trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL - Sancaktepe trafik kazası: 2 yaralı

- Kaza yerinden görüntülerSancaktepe trafik kazası: 2 yaralıİSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de kamyonetle taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kemal Türkler Mahallesi Sümer Caddesi'nde seyir halinde bulunan Okan İpekoğlu'nun idaresindeki 34 VU 5477 plakalı kamyonetle Seyit Gündüz'ün kullandığı 34 TKA 43 plakalı taksi çarpıştı.Kazada, kamyonet sürücüsü ile taksideki yolcu yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevke dildi.Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

İlk Müdahale Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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