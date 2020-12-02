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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Sancaktepe'de polis aracında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - Sancaktepe'de polis aracında çıkan yangın söndürüldü

- Yanan polis aracından görüntüler Sancaktepe'de polis aracında çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de, polis aracında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Atatürk Mahallesi Özgür Sokağı'nda, devriye görevi yapan polislerin bulunduğu aracın motor kısmı, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Polis Aracı Polis Bild 

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