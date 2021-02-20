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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Sancaktepe'de belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

İSTANBUL - Sancaktepe'de belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

- Olay yerinden görüntüler - Kazaya karışan minibüs ve belediye otobüsünün görüntüleri - Minibüsün çekiciyle olay yerinden götürülmesiSancaktepe'de belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 7 yaralıİSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Sancaktepe Atayolu Caddesi'nde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 TP 7870 plakalı İETT'ye ait otobüs ile 34 GPH 30 plakalı servis minibüsü çarpıştı.Kazada, minibüste bulunan 6 kişi ile otobüsteki bir kişi yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar ayakta tedavi edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Trafik Kazası Belediye Otobüsü Sağlık Ekipleri 

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