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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı

- Cenazeye katılanlardan ve Memişoğlu'nun yakınlarından görüntüler - Cenaze namazının kılınması - Tabutun cenaze aracına taşınması - Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in aileye taziyede bulunmasıİSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden, kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı.Memişoğlu için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Memişoğlu’nun oğlu Burak Memişoğlu, burada taziyeleri kabul etti.Cenaze namazına Memişoğlu’nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yazar Abdurrahman Dilipak, şarkıcı Alişan ve merhumun sevenleri katıldı.
Kılınan cenaze namazının ve alınan helalliğin ardından Salih Memişoğlu’nun naaşı, Bağcılar'daki Kirazlı kabristanında toprağa verildi.

Silahlı Saldırı Cenaze Namazı Cenaze Aracı Şarkıcı Hayvanat Bahçesi 

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