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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

- İçkilerin sergilenmesi - Operasyon görüntüsü İstanbul 'da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Pendik'te düzenlenen operasyonda, 6 bin 525 litre etil ve metil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte içki imal ederek piyasaya sürmeye çalıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Pendik'te üretecekleri yüklü miktarda sahte içkiyi nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelerde piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.Adreste yapılan aramalarda, 6 bin 525 litre etil ve metil alkol, 10 fiber tank, 15 bin boş şişe ile sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sahte İçki İmalathane Sahte İçki Operasyonu 

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