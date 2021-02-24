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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Sahte deterjan ve şampuan operasyonunda 4 kişi yakalandı

İSTANBUL - Sahte deterjan ve şampuan operasyonunda 4 kişi yakalandı

- Operasyondan görüntüler - Sahte deterjan ve şampuan imalathanelerinden görüntüler - Ele geçirilen sahte deterjan ve şampuanların görüntüleri İstanbul 'da sahte deterjan, şampuan ve parfüm üretenlere operasyonİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da 3 adrese düzenlenen operasyonda sahte deterjan ve şampuan ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de 3 adreste sahte temizlik malzemeleri üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Polis, dün adreslere düzenlediği baskında 1 milyon 109 bin 950 boş şampuan şişesi, 140 bin 945 şampuan, 3 bin litre etil alkol, 7 bin 508 dolu parfüm şişesi, boş toz deterjan ambalajı, karton kutu, dezenfektan, çamaşır suyu, halı yıkama şampuanı, şampuan dolum makinesi ve kompresör makinesi ele geçirildi.Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3'ü kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde üretim yapmak ve sınai mülkiyet kanuna muhalefetten haklarında işlem yapılmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.Diğer şüphelinin ise görevli memura mukavemet suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Çamaşır Suyu Mülkiye İmalathane Muhalefet Irak 

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