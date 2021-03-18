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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Sahte alkol operasyonu

İSTANBUL - Sahte alkol operasyonu

- Sahte alkol operasyonundan detaylar - Ele geçirilen sahte alkollerden detaylar İstanbul 'da sahte alkol operasyonuİSTANBUL (AA) - Avcılar'da gerçekleştirilen sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Avcılar'da yürütülen çalışmalar kapsamında Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yapıldı.Aramada 45 şişe votka, 12 şişe viski, 1 şişe şarap, çeşitli miktarlarda etil alkol ve 19 adet farklı markalara ait etiket ele geçirildi.Gözaltına alınan A.Y. (41) "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Votka 

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