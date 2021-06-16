İSTANBUL - Sağanak yağış etkisini sürdürüyor

- Sahilde balık tutan vatandaşlar - Caddelerden akan yağmur suyu ve arçlarİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da bazı bölgelerde aralık olarak sağanak etkisini sürdürüyor.Kentte dün başlayan yağış, bugün de devam ediyor. sağanak, bazen şiddetini artırarak aralıklı sürüyor.Yağmur nedeniyle yollarda küçük çaplı su birikintileri oluştu.Kentte yağışın da etkisiyle birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım