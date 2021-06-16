İSTANBUL - Sağanak yağış etkili oluyor

- Olay yerinden görüntülerİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da bazı bölgelerde aralıklı olarak sağanak etkisini sürdürüyor.Kentte dün başlayan yağış, bugün de devam ediyor. Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok ilçesinde başlayan sağanak, zaman zaman şiddetini artırarak aralıklı etkili oluyor. Kozyatağı'nda bazı ev ve işyerlerini su bastı. İtfaiye ekipleri suyu tahliye etti.
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