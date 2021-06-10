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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1,5 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1,5 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul Havalimanı ,Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı,kaçak ürün, - Sergiden görüntülerSabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi - Gümrük muhafaza ekiplerince yapılan operasyonlarda çelik yelek, saç ve kripto para cüzdanlarının da arasında bulunduğu birçok ürüne el konulduİSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekiplerince farklı zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Hamburg kentinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcu, riskli olarak değerlendirildi.Yolcunun valizi, x - ray cihazıyla yapılan taramada şüpheli görülmesi üzerine açıldı. Valizde 73 bağ saç bulundu.Yine, iki yolcu üzerinde yapılan aramada da özel izinle taşınması gereken 6 bin 307 ilaç ele geçirildi. - Elektronik ürünlerEkiplerce havalimanında gerçekleştirilen başka bir operasyonda da özel üretilen ve soğuk cüzdan olarak ifade edilen 60 kripto para cüzdanına el konuldu. Şüpheli görülen yolcular üzerinde yapılan aramalarda ayrıca 142 elektronik sigara cihazı ve kartuşu, 20 cep telefonu ve 32 ekran kartı ele geçirildi.Ekiplerce yapılan başka bir operasyonda da bir yolcunun bagajında ülkeye sokulmak istenilen 25 çelik yelek bulundu. Operasyonlarda 264 kozmetik ürün, tespih, bileklik ve kolye gibi takılarla 22 kilo gram nargile tütünü ele geçirildi.Operasyonlar sonucu yakalanan ve piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan ürünlere el konulurken, sorumlular hakkında adli işlem yapıldı.

Gümrük Muhafaza Ekipleri Elektronik Sigara Gümrük Muhafaza Kozmetik Ürün Cep Telefonu 

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