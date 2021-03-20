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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

İSTANBUL - Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

- Kongreden detaylar - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasıSaadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: - "Saadet Partisi, huzurun, kardeşliğin, güçlü ve müreffeh bir ekonominin teminatıdır" - "Bu salon, 94 ruhunun ne olduğunun ifadesidir. Bu şuur ve bilinçle yeni bir hamle, yeni bir şahlanış dönemine inşallah giriyoruz" - "Vitrini, vizyonu, azmi ve heyecanıyla Türkiye'yi özlenen ve beklenen Saadet Partisi iktidarına bir an önce kavuşturmak için çalışan bir partiyiz"İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin, huzurun, kardeşliğin, güçlü ve müreffeh bir ekonominin teminatı olduğunu ifade ederek, "Vitrini, vizyonu, azmi ve heyecanıyla Türkiye'yi özlenen ve beklenen Saadet Partisi iktidarına bir an önce kavuşturmak için çalışan bir partiyiz." dedi.
Saadet Partisi İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı'nın tek aday olduğu kongreye katılan Karamollaoğlu, kongrenin, ülkenin, İslam aleminin ve bütün insanlığın kurtuluşuna vesile kılınmasını diledi.

İslam Allah 

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