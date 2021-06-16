İSTANBUL - Royal Air Maroc, İstanbul-Kazablanka uçuşlarına yeniden başladı
- Royal Air Maroc tarafından uçuşların yeniden başlaması üzerine Kazablanka görselleri ile hazırlanan videoRoyal Air Maroc, İstanbul - Kazablanka uçuşlarına yeniden başladıİSTANBUL (AA) - Fas'ın milli havayolu şirketi Royal Air Maroc, İstanbul - Kazablanka uçuşlarına yeniden başladı. İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Royal Air Maroc, bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı - Kazablanka Muhammed V Uluslararası Havalimanı uçuşlarına yeniden başlıyor. Nice emniyetli uçuşlara" ifadeleri kullanıldı.
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