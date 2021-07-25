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İstanbul polisi dönüş trafiğini havadan denetledi
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
İstanbul polisi dönüş trafiğini havadan denetledi

İstanbul polisi dönüş trafiğini havadan denetledi

Polis helikopterinin denetiminden görüntüler

Polis Trafik Yoğunluğu Polis Helikopteri Tatİl Helikopter 

-Genel ve detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Kurban Bayramı tatili dönüşü İstanbul'un giriş noktalarında oluşan trafik yoğunluğu polis helikopteri ile havadan denetlendi. Kurban Bayramı tatilinin son günü nedeniyle İstanbul'da dönüş yolunda trafik başladı.
Polis ekiplerinin trafiğin yoğun olduğu noktalarda yaptığı denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Çamlıca ve Mahmutbey Gişeleri kontrol edildi. Helikopterli denetimlerde, trafik yoğunluğunun olduğu noktalar tespit edildi.
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