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İSTANBUL - Pendik'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Pendik'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İSTANBUL - Pendik'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

- Kaza yapan araçların görüntüsü - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Olay yerinden görüntülerPendik'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Pendik'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D - 100 Karayolu üzerinde Kadıköy istikametine seyir halinde olan 5 otomobil, zincirleme kaza yaptı.Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan biri kadın 2 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle Kadıköy istikameti yönünde yoğun trafik oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

İlk Müdahale Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Zincirleme Kaza Sağlık Ekipleri 

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