İSTANBUL - Pendik’te temel kazısı sırasında bir apartmanın bahçe duvarı yıkıldı
- Temel kazısının yapıldığı alan - Temel çukuruna yıkılan bahçe duvarı ve ağaçlar - Çevrede alınan güvenlik önlemleri - Temel kazısı bitişiğindeki apartmanİSTANBUL (AA) - Pendik’te temel kazısı sırasında bir apartmanın bahçe duvarı yıkıldı.Şeyhli Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde inşaat alanında kepçenin temel çalışması sırasında göçme meydana geldi. Çalışma yapılan alanın yanında bulunan bir apartmanın bahçe duvarı ile bahçedeki ağaçlar, temel çukuruna devrildi.İhbar üzerinde olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemenin ardından 4 katlı apartmanda oturanlar tahliye edilerek bina mühürlendi.Binanın temelinin zarar görüp görmediği araştırılacak.Polis ve zabıta ekipleri temel çukuru ve apartmanın bulunduğu cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı.
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