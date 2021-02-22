İSTANBUL - Pendik'te tartıştığı eşini öldüren zanlı polise teslim oldu
- Olay yerinden detaylar - Polis ekiplerin incelemelerde bulunmasıPendik'te tartıştığı eşini öldüren zanlı polise teslim olduİSTANBUL (AA) - Pendik'te bir kişi, tartıştığı eşini öldürdükten sonra polise teslim oldu.Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'taki bir sitede bulunan 5 katlı binanın zemin katında yaşayan Hanife Y. ile eşi Erol Y, arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erol Y, eşinin başına sert bir cisimle vurarak öldürdü.Zanlı Erol Y, olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.Hanife Y'nin cesedi, olay yenindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Erol Y. ile Hanife Y'nin boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım