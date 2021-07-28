İSTANBUL - Pendik’te işlenen cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi
- Zanlının adliyeye sevk edilmesiPendik’te işlenen cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da minibüs şoförünün silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı, adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Pendik'te 17 Temmuz'da tartıştığı minibüs şoförü S.K'yi (24) ateş ederek öldürdüğü öne sürülen firari şüpheli H.Y.’nin (29) Sakarya'nın Serdivan ilçesinde olduğu belirlendi.Kemalpaşa Mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonda, şüpheli balkondan kaçmak isterken silahıyla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli H.Y. adliyeye sevk edildi.
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