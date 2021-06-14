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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul pazar gününe sakin başladı

İstanbul pazar gününe sakin başladı

- Taksim Meydanı - İstiklal Caddesi - Eminönü - Sultanahmet MeydanıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan haftanın son günü sakin geçiyor.İçişleri Bakanlığının Kovid - 19 salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgesi uyarınca Türkiye genelinde dün saat 22.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, yarın saat 05.00'te sona erecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenileme çalışmaları ve tramvay alt geçidi yapımı devam eden Unkapanı'nda, trafikte sakinlik yaşanıyor.Trafik ekipleri, D - 100 ve işlek ana caddeler üzerinde belirli noktalarda sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol ediyor. Eminönü'nde az sayıda turist hareketliliği gözlenirken, kısıtlamadan muaf tutulan iş yerlerinin açık olduğu görüldü.
Eminönü sahilinde bazı turistler yürüyüş yaparken, bazıları da güzel havanın tadını çıkardı. Kısıtlamanın olmadığı günler olta balıkçılarının yoğun olduğu Galata Köprüsü'nün boş olduğu gözlendi.Beşiktaş ve Taksim'de sakinlik yaşanırken, bisiklet grupları Sarıyer Sahili'nde tur attı.Esenyurt, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar'da vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını gidermek için evlerinin yakınındaki esnaflardan alışveriş yaptı. Sakinliğin hakim olduğu bu ilçelerde, trafikte araç yoğunluğu yaşanmıyor.Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda denetimlerini sürdüren polis ekipleri, izin ve ikamet belgesi olmayan yabancı uyruklu şahısları gözaltına alıyor. Polis ekipleri ayrıca maske takmayan vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Polis Koronavirüs Alışveriş Bisiklet Polis Ekipleri 

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