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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Para bütünleme bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Para bütünleme bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

- Güvenlik kamerasına yakalanan dolandırıcının görüntüsüPara bütünleme bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de elinde yüklü miktarda bozuk para olduğunu söyleyerek, bütünleme bahanesiyle bir eczane çalışanını dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı.Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Haziran'da Merkez Mahallesi'nde kendisini su satan iş yerinin sahibi olarak tanıtan bir kişinin elindeki 2 bin lira değerinde bozuk parayı bütünleme bahanesiyle bir eczanede çalışan E.T'yi dolandırdığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, şüpheli D.Y'yi Şişli'deki ikametinde yakaladı. Şüpheliden temin edilen 2 bin lira mağdur E.T'ye verildi.
Gözaltına alınan şüphelinin aynı yöntemle 5 farklı dolandırıcılık suçunun faili olduğu, hakkında aranmasının bulunduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Akalan Kamera Dolandırıcılık Eczane 

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