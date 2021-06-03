İSTANBUL - Özbekistan İçişleri Bakanı İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
- Ziyaretten detaylarÖzbekistan İçişleri Bakanı İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettiİSTANBUL (AA) - Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ve beraberindeki heyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Özbekistan İçişleri Bakanı Korgeneral Pulat Bobojonov ve beraberindeki heyetle resmi ziyaret kapsamında görüşme gerçekleştirdi.Toplantıda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün yapısı, işleyişi, görev alanına giren hususlar ve kentte bulunan turistik bölgelerin güvenliği hakkında heyete bilgi verildi. Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov, gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ve tüm emniyet teşkilatına teşekkür etti.İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da konuk heyetin yaptığı ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, bu ziyaretin iki ülke arasındaki polis iş birliğini daha da güçlendirmesi temennisinde bulundu.
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