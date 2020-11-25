İSTANBUL - Oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı
- Cenaze namazından görüntüler - Cenaze törenine katılanların görüntüleri - Mezarlıktan görüntüler - Oyuncu Devrim Parscan'ın kardeşi oyuncu Demir Parscan'ın açıklamaları - Kurtlar Vadisi dizisindeki Orhan rolüyle tanınan, yüze yakın dizi, sinema ve tiyatro projesinde yer alan ve 83 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildiİSTANBUL (AA) - Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı.
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