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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı

- Cenaze namazından görüntüler - Cenaze törenine katılanların görüntüleri - Mezarlıktan görüntüler - Oyuncu Devrim Parscan'ın kardeşi oyuncu Demir Parscan'ın açıklamaları - Kurtlar Vadisi dizisindeki Orhan rolüyle tanınan, yüze yakın dizi, sinema ve tiyatro projesinde yer alan ve 83 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildiİSTANBUL (AA) - Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Sinema Oyuncusu 

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