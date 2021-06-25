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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Otizmli çocuklardan İlkay Gündoğan'a teşekkür videosu

İSTANBUL - Otizmli çocuklardan İlkay Gündoğan'a teşekkür videosu

- Çocuklardan teşekkür videosuManchester Cityli İlkay Gündoğan'dan otizmli çocuklara imzalı formaİSTANBUL (AA) - İngiliz ekibi Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, İstanbul 'da eğitim gören otizmli çocuklara imzalı forma hediye etti.İlkay Gündoğan, Özel Tohum Vakfı bünyesinde eğitim alan öğrencilere ulaştırdığı imzalı formalarla büyük mutluluk yaşattı.Türk asıllı Alman futbolcu, "otizmin farkında, onların yanında" olduğunu belirtti.
Otizmli öğrenciler de imzalı formalarla poz vererek İlkay'a teşekkür etti.Vakıftan yapılan açıklamada, bugün her 54 çocuktan 1'inin otizm riski ile dünyaya geldiği kaydedilerek erken tanının önemi vurgulandı.

İlkay Otizm Forma Öğrenciler 

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