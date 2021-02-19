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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Organize suç örgütüne yönelik operasyon

İSTANBUL - Organize suç örgütüne yönelik operasyon

- Operasyondan görüntüler - Evlerde yapılan aramalardan görüntüler - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi - Operasyonda, gasp, yağma, tehdit ve yaralama olaylarına karıştıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 12 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan, Şişli, Beyoğlu ve Sultangazi'de faaliyet gösteren, gasp, yağma, tehdit ve yaralama gibi birçok olaya karıştıkları iddia edilen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.Kent genelinde çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, 7 tabanca, 2 av tüfeği, 532 mermi ve bir miktar uyuşturucu ile çok sayıda çek, senet, tapu ve para ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu Akalan Suç Örgütü Mermi 

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