İSTANBUL - Operasyon Görüntüleri - Terör örgütü TKP/ML’ye operasyon: 7 gözaltı

- Özel harekat ekiplerinin operasyon görüntüsü - Polis ekiplerinin arama yapması - Ele geçirilen malzemelerin görüntüsü - Şüphelilerin gözaltına alınmasıGÜNCELLEME - İstanbul 'da terör örgütü TKP/ML’ye operasyon: 7 gözaltı - Adreslerdeki aramalarda, yurt dışından getirildiği belirlenen 7 kalaşnikof tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 18 yedek şarjör, 1 askeri kamuflaj, 1 telsiz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiDETAYLAR EKLENDİİSTANBUL (AA) - İstanbul ’da terör örgütü TKP/ML’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde terör örgütü Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist (TKP/ML) adına faaliyette bulundukları ve sansasyonel eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrasında, 6 ilçede 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda, yurt dışından getirildiği tespit edilen 7 kalaşnikof tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 18 yedek şarjör, 1 askeri kamuflaj, 1 telsiz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firarilerin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
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