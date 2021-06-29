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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinden şafak operasyonu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinden şafak operasyonu

özel harekat polislerinin görüntüsü

Uyuşturucu Ticareti Şafak Operasyonu Narkotik Operasyonu Narkotik Köpek Özel Harekat Polisleri 

-narkotik ekiplerinin görüntüsü
-narkotik köpeğinin uyuşturucu arama görüntüsü
-suçluların gözaltı görüntüsü

( İSTANBUL ) - İstanbul’da narkotik operasyonunda çok sayıda gözaltı- İSTANBUL

- İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Pendik’te 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik önceden belirlenen 27 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda özel harekât timleri ve hassas burunlu köpekler ile adresler didik didik arandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik’te uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Narkotik ekipleri, yaptıkları uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah erken saatlerde şafak operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan eş zamanlı operasyonlar ile çok sayıda zehir taciri kıskıvrak yakalandı. Sabah saatlerinde özel harekât timleri ve narkotik ekipleri eşliğinde Pendik’te 27 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda girilen adresler didik didik arandı. Aramalara hassas burunlu narkotik köpekleri de eşlik etti. Pendik Kavakpınar Mahallesinde bir apartman dairesine yapılan operasyonda klozetin içine atılmış esrar ele geçirildi. Evde bulunan 2 şahıs gözaltına alındı. Aynı adreste hassas burunlu narkotik köpeği zehir tacirlerinin gizlediği uyuşturucuyu gizledikleri yerde buldu. (MÇ-CGK
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