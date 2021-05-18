Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Nakliyat-İş Sendikası, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi

İSTANBUL - Nakliyat-İş Sendikası, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi

- Nakliyat - İş Sendikası Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu'nun açıklaması - Protestodan görüntüler Nakliyat - İş Sendikası, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdiİSTANBUL (AA) - DİSK'e bağlı Nakliyat - İş Sendikası üyeleri, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etti.ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan sendika üyeleri, "Filistin Halkı Yalnız Değildir" yazılı dövizler taşıdı, çeşitli sloganlar attı.Filistin bayrağı ve Türk bayrağı taşıyan grup adına açıklama yapan Nakliyat - İş Sendikası Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, şunları kaydetti:"Günlerdir Filistinliler insanların önünde katlediliyor. Dünya aslında buna büyük ölçüde seyirci kalmaya devam ediyor. Bu katliamın birinci derece sorumlusu ABD emperyalizmidir ve onlarla iş birliği içinde olan siyonist İsrail'dir. Oranın asıl sahipleri olan Filistinliler katlediliyor. Hala daha katliamların başında Ramazan ayında Mescid - i Aksa'da insanlar ibadet yapıyorken İsrail siyonistleri saldırılara devam ederken ABD Milli Savunma Bakanlığı ve Pentagon yetkilileri İsrail'in savunma hakkını kullandığını söylediler. Bir taraftan orada çocukları katlederken bir taraftan da insanlarla alay edercesine açıklama yapıyor. Filistin'de yaşamını yitiren çocuklar, kadınlar, masum insanlar aynı zamanda şehittirler. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum."Gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Emperyalizm Savunma Hakkı Basın Açıklaması Siyonist Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement