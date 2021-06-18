Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

- Bostancı sahilinde biriken Müsilaj (deniz salyası) görüntüleri - Müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmalarından görüntülerİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları devam ediyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Koruma Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında Bostancı sahilinde yürütülen çalışmalar bugün de sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, yüzeydeki deniz salyalarını deniz temizleme araçları ile toplayarak atık torbalarına koyuyor.Bir süredir devam eden çalışmalar sonucu kıyı kesimlerinde azalan müsilajın, akıntı ve lodosun etkisiyle çoğalmaya başladığı görüldü.

Lodos 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement