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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL - Müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

- Temizlik çalışmalarından görüntüler İstanbul 'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyorİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) etkisini sürdürürken, ekiplerin temizleme çalışmaları devam ediyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında Anadolu Yakası sahillerinde yürütülen çalışmalar sürüyor.Maltepe ve Bostancı sahilindeki temizleme çalışmasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koydu. Kadıköy Kurbağalıdere'de de Bakanlığa bağlı ekipler müsilaj temizliği yapıyor.Maltepe Küçükyalı ve Kartal sahilinde İBB ve Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlara ait ekiplerin katı sıvı emici aracıyla yaptığı çalışmada müsilaj havayla çekiliyor.Öte yandan Bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor.

Müsilaj 

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