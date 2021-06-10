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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL - Müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

- Temizleme çalışmalarından görüntüler İstanbul 'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor - Caddebostan sahilinde iki gündür süren çalışmalar ve rüzgar nedeniyle kıyıdaki deniz salyalarının azaldığı gözlendiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.Kadıköy'de Caddebostan sahilinde "müsilaj temizliği seferberliği" kapsamında 2 gündür yürütülen çalışmalar bugün de devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koydu.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri ise bariyerlerle bir alanda toplanan müsilajı hortumlarla depolama tanklarına doldurdu.Toplanan müsilajın daha sonra bertaraf edileceği öğrenildi.İki gündür süren çalışmalar ve rüzgar nedeniyle kıyıda deniz salyalarının azaldığı gözlendi.Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle müsilajın yeniden kıyıda çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
- Caddebostan sahilinde dip temizliği de yapılıyorÖte yandan Bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ederken İBB'ye ait bazı tekneler Caddebostan sahilinde dip temizliği yapıyor.

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