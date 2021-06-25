İSTANBUL - Müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor (2)
İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında Anadolu Yakası sahillerinde yürütülen temizlik çalışmaları sürüyor.Caddebostan sahilindeki temizleme çalışmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koydu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor.
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