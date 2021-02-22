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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Mühürlenen kıraathanede oyun oynayanlara para cezası

İSTANBUL - Mühürlenen kıraathanede oyun oynayanlara para cezası

- Mühürlenen kıraathaneden görüntüMühürlenen kıraathanede oyun oynayanlara para cezasıİSTANBUL (AA) - Kağıthane'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine uymayarak, mühürlenen kıraathanede oyun oynayan 18 kişiye idari para cezası kesildi.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, Ortabayır Mahallesi'nde bulunan ve daha önce mühürlenmiş iş yerinin açık olduğunu tespit etti.Yapılan kontrolde iş yerinde 18 kişiyi yakalayan ekipler, kısıtlama uygulamasını ihlal ettikleri ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandıkları için her bir şahsa 3 bin 469 lira olmak üzere toplam 62 bin 442 lira idari para cezası kesti.Kıraathane sahibi hakkında mühür fekkinden adli işlem yapılırken iş yeri, zabıta ekipleri tarafından tekrar mühürlendi.

Koronavirüs Para Cezası Kıraathane Zabıta Polis Ekipleri 

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