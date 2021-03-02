Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

- Operasyondan görüntüler - Baskın yapılan evlerde bulunan malzemeler İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının farklı illere eroin ve kokain dağıtımı yaptığını tespit etti.Teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda drone ile keşif yapılırken, narkotik köpeğiyle adreslerde arama gerçekleştirildi.
Aramalarda yaklaşık 1 kilo kokain, ruhsatsız tabanca ve tartı ele geçirildi.Öte yandan operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 5 şüphelinin cezaevinde olduğu öğrenildi.

Kokain Polis Uyuşturucu Narkotik Yakalama Kararı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı